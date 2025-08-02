Ünlü şarkıcı Kalben'in son imajı ''yok artık'' dedirtti
Hem sesiyle hem de yaptığı açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı Kalben'in yeni "single"ı Kandırma için geri sayım sürerken şimdi de yeni imajıyla gündemde.
Kandırma adlı yeni single'ı ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan şarkıcı Kalben, yeni tarzıyla adeta bambaşka biri oldu.
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Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve serbest bırakılan Kalben, bu kez yeni tarzıyla adından söz ettirdi.
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Kalben, konduk olduğu bir programda babasıyla ilgili itirafta bulunmuştu. Şarkıcı, "Bazen keşke o anıya uzun uzun bakabilseydim diyorum. Çünkü bu oldu ve olmamış gibi yola devam etme çabası insanı daha çok yıkan bir şey, birinin ölmediğini farz etmek gibi mesela. Mesela babam öldükten sonra onun ölümüyle yüzleşmemek en büyük hatalarımdan biriydi, sonra baktım yüzleşecek araçlarım olmadığı için yüzleşemediğimi gördüm" demişti.
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