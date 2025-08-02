Ünlü şarkıcı Kalben'in son imajı ''yok artık'' dedirtti

Kalben, konduk olduğu bir programda babasıyla ilgili itirafta bulunmuştu. Şarkıcı, "Bazen keşke o anıya uzun uzun bakabilseydim diyorum. Çünkü bu oldu ve olmamış gibi yola devam etme çabası insanı daha çok yıkan bir şey, birinin ölmediğini farz etmek gibi mesela. Mesela babam öldükten sonra onun ölümüyle yüzleşmemek en büyük hatalarımdan biriydi, sonra baktım yüzleşecek araçlarım olmadığı için yüzleşemediğimi gördüm" demişti.