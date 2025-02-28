Ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya çıkıyor

Blue Origin tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uçuşun 1963 yılında Sovyetler Birliği'nden Valentina Tereshkova solo görevinden bu yaba ilk kadın uzay uçuşu olduğunu kaydedildi. açıklamada uçuş için kesin bir tarih verilmezken uçuşun bahar aylarında yapılabileceği kaydedildi.