Ünlü şarkıcı korkuttu !

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Çılgın Sedat’ın üstlendiği, 17 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluşacak olan 'Benim Adım Osssman' filmindeki kaza sahnesinin çekimleri sırasında dublör kullanmak istemeyen Sedat Kapurtu, atlattığı set kazası hakkında "İsmimin hakkını verdim" dedi.

