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  3. 16 Ağustos 2018 10:20

Ünlü şarkıcı korkuttu !

Yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği filminde dublör kullanmak istemeyen Çılgın Sedat, küçük bir set kazası atlattı.

Ünlü şarkıcı korkuttu !

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Çılgın Sedat’ın üstlendiği, 17 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluşacak olan 'Benim Adım Osssman' filmindeki kaza sahnesinin çekimleri sırasında dublör kullanmak istemeyen Sedat Kapurtu, atlattığı set kazası hakkında "İsmimin hakkını verdim" dedi.

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Ünlü şarkıcı korkuttu !

Hayatını köşe yazarı olmaya adamış 'Osman'ın (Sedat Kapurtu) maceralarını konu alan 'Benim Adım Osssman' filminin çekimleri sırasında dublör kullanmak istemeyen Çılgın Sedat, küçük bir set kazası atlattı.

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Ünlü şarkıcı korkuttu !

Osman’ın sevdiği kıza selam verirken bisikletiyle arabaya çarptığı sahneyi kendisi oynamak isteyen Çılgın Sedat, defalarca tekrar edilen çekimler sırasında dizini incitti.

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Ünlü şarkıcı korkuttu !

Set ekibini bir hayli korkutan, buz tedavisi ve doktor kontrolünün ardından çekimlere devam eden Çılgın Sedat, korkutan anı “İsmimim hakkını vermiş oldum” cümleleriyle anlattı.

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