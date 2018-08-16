Ünlü şarkıcı korkuttu !
Yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği filminde dublör kullanmak istemeyen Çılgın Sedat, küçük bir set kazası atlattı.
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Çılgın Sedat’ın üstlendiği, 17 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluşacak olan 'Benim Adım Osssman' filmindeki kaza sahnesinin çekimleri sırasında dublör kullanmak istemeyen Sedat Kapurtu, atlattığı set kazası hakkında "İsmimin hakkını verdim" dedi.
Hayatını köşe yazarı olmaya adamış 'Osman'ın (Sedat Kapurtu) maceralarını konu alan 'Benim Adım Osssman' filminin çekimleri sırasında dublör kullanmak istemeyen Çılgın Sedat, küçük bir set kazası atlattı.
Osman’ın sevdiği kıza selam verirken bisikletiyle arabaya çarptığı sahneyi kendisi oynamak isteyen Çılgın Sedat, defalarca tekrar edilen çekimler sırasında dizini incitti.