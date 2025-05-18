Ünlü şarkıcı Linet, Erdoğan'dan yardım istedi: ''Lütfen bana sahip çıkın''
İsrail asıllı ünlü şarkıcı Linet'e yönelik protestolar devam ediyor. Sahne alacağı mekanda konser öncesi protesto edildiğini gözyaşlarıyla duyuran şarkıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan yardım istedi.
İsrail asıllı şarkıcı Linet, konser öncesinde sahne alacağı mekanda bir grup tarafından protesto edildi. Ünlü şarkıcı konserini iptal ederek arka kapıdan mekanı terk etti.
Linet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan yardım isteyerek, ''Can güvenliğim yok'' dedi.
Gözyaşlarına hakim olmayan Linet, yaşadığı üzüntüyü ve endişeyi dile getirdi.
Linet videoda şu ifadelere yer verdi;
"Herkese iyi akşamlar. Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum. Şu an kulisteyim ve hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur, dışarıda protesto ediliyorum. Çok üzgünüm ve can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum, lütfen bana sahip çıkın. Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım ve bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zulüm bitsin, rica ediyorum."