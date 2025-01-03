Ünlü şarkıcı Nez'e ahlaksız teklif: İğrençliği ifşa etti
Ünlü şarkıcı Nez sosyal medyadan kendisine özel mesajla gelen mide bulandıran ahlaksız teklifi ifşa etti.
Şarkıları ve dans şovuyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Nez uzun zamandır gözden uzak bir yaşam sürüyordu.
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Son olarak Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı kısa süreli aşk ile gündeme gelen Nez bu sefer de sosyal medyadan kendisine yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti.
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Bir sosyal medya kullanıcısının Nez'in sosyal kendisine gönderilenbir mesajda "3000 dolar veya 4000 dolara neler olabilir mesela özel Nez hanım" teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.
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Nez, Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu iddia edilen kişinin mesajlarını kendi profilinden paylaştı.
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