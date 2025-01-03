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  4. Ünlü şarkıcı Nez'e ahlaksız teklif: İğrençliği ifşa etti

Ünlü şarkıcı Nez'e ahlaksız teklif: İğrençliği ifşa etti

Ünlü şarkıcı Nez sosyal medyadan kendisine özel mesajla gelen mide bulandıran ahlaksız teklifi ifşa etti.

Ünlü şarkıcı Nez'e ahlaksız teklif: İğrençliği ifşa etti - Resim: 1

Şarkıları ve dans şovuyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Nez uzun zamandır gözden uzak bir yaşam sürüyordu.

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Ünlü şarkıcı Nez'e ahlaksız teklif: İğrençliği ifşa etti - Resim: 2

Son olarak Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı kısa süreli aşk ile gündeme gelen Nez bu sefer de sosyal medyadan kendisine yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti.

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Ünlü şarkıcı Nez'e ahlaksız teklif: İğrençliği ifşa etti - Resim: 3

Bir sosyal medya kullanıcısının Nez'in sosyal kendisine gönderilenbir mesajda "3000 dolar veya 4000 dolara neler olabilir mesela özel Nez hanım" teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

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Ünlü şarkıcı Nez'e ahlaksız teklif: İğrençliği ifşa etti - Resim: 4

Nez, Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu iddia edilen kişinin mesajlarını kendi profilinden paylaştı. 

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