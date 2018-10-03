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  3. 03 Ekim 2018 22:15

Ünlü şarkıcı sahnede hayranıyla öpüştü

Ünlü şarkıcı Enrique Iglesias, konserine gelen hayranıyla ateşli şekilde öpüştü.

Ünlü şarkıcı sahnede hayranıyla öpüştü

43 yaşındaki latin şarkıcı Enrique Iglesias'ın her konserinde seyirciler arasından seçtiği güzel bir kızla dans etme geleneği bozulmadı. Ancak bu kez küçük bir fark vardı. Konser sırasında sahneye çıkan güzel hayranıyla öpüşmeye başlayan Iglesias'ın bu hareketi tartışma yarattı.

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Ünlü şarkıcı sahnede hayranıyla öpüştü

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Enrique Iglesias, her konserinde olduğu gibi Ukrayna'daki konserinde de seyirciler arasından seçtiği güzel kızı sahneye alarak dans etti.

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Ünlü şarkıcı sahnede hayranıyla öpüştü

Kısa bir süre dans eden Iglesias ve güzel hayranı sahnede ateşli bir şekilde öpüşmeye başladı. Yakışıklı şarkıcının 2001 yılından bu yana tenisçi Anna Kournikova ile birlikte olduğu biliniyor.

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Ünlü şarkıcı sahnede hayranıyla öpüştü

Hatta çift geçtiğimiz Aralık ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı.

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