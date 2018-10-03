Ünlü şarkıcı sahnede hayranıyla öpüştü

43 yaşındaki latin şarkıcı Enrique Iglesias'ın her konserinde seyirciler arasından seçtiği güzel bir kızla dans etme geleneği bozulmadı. Ancak bu kez küçük bir fark vardı. Konser sırasında sahneye çıkan güzel hayranıyla öpüşmeye başlayan Iglesias'ın bu hareketi tartışma yarattı.