Ünlü şarkıcı sahnede hayranıyla öpüştü
Ünlü şarkıcı Enrique Iglesias, konserine gelen hayranıyla ateşli şekilde öpüştü.
43 yaşındaki latin şarkıcı Enrique Iglesias'ın her konserinde seyirciler arasından seçtiği güzel bir kızla dans etme geleneği bozulmadı. Ancak bu kez küçük bir fark vardı. Konser sırasında sahneye çıkan güzel hayranıyla öpüşmeye başlayan Iglesias'ın bu hareketi tartışma yarattı.
Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Enrique Iglesias, her konserinde olduğu gibi Ukrayna'daki konserinde de seyirciler arasından seçtiği güzel kızı sahneye alarak dans etti.
Kısa bir süre dans eden Iglesias ve güzel hayranı sahnede ateşli bir şekilde öpüşmeye başladı. Yakışıklı şarkıcının 2001 yılından bu yana tenisçi Anna Kournikova ile birlikte olduğu biliniyor.