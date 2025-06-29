Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan konseri sırasında sahnede fenalaştı...
Yavru vatan KKTC'de sahne alan ünlü şarkıcı Sevcan Orhan konser sırasında bir anda fenalaşarak korku dolu anlar yaşattı. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Sevcan Orhan'a ilk müdahale sahnede yapılırken, Orhan'ın sağlık durumu açıklandı.
Türk Sanat Müziği'nin başarılı isimlerinden ünlü sanatçı Sevcan Orhan, yavru vatan KKTC'deki konseri sırasında bir anda fenalaştı.
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Sevcan Orhan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, ünlü sanatçıya ilk müdahale de sahnede yapıldı.
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Ünlü şarkıcı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sevcan Orhan'ın ağabeyi ve aynı zamanda orkestra şefliğini yapan Cihan Orhan Sevcan Orhan'ın sağlık durumuyla ilgili detayları açıkladı.
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Kalp krizi iddialarını yalanlayan Cihan Orhan, Sevcan Orhan'ın tansiyon düşmesi sebebiyle sahnede rahatsızlık geçirdiğini belirtti.
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