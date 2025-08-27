Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukken istismara uğradığını belirtti.
Oyunculuk sektöründe art arda gelen taciz ifşalarına bir yenisi daha eklendi. Son dönemde birçok isim yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşırken, kimileri doğrudan isim verirken kimileri ise isim belirtmeden açıklamalarda bulunuyor.
Bu ifşaların gündemdeki yerini koruduğu dönemde şarkıcı Simge Sağın da dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Ünlü sanatçı, çocukken istismara uğradığını açıkladı.
Simge Sağın'ın paylaşımı şöyle:
Hepimiz bir şeyler yaşadık… İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. :( Çocuktum, küçüktüm… Korktum, sustum…)
Sustuk. Ama artık biliyoruz: Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı.
Artık gün değişti!
İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak!
Hiçbir kötülük gizlenemeyecek.
Çünkü suskunluk yarayı büyütüyor ama söz yarayı iyileştiriyor.
Artık biz konuşuyoruz. Artık biz susmuyoruz.
Kız kardeşlerim! Korkmayın, susmayın.
Bitsin bu karanlık, bitsin bu kötülük.
Birlikte olursak ancak son bulacak!