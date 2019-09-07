Ünlü şarkıcı trafik kazasında hayatını kaybetti

"HAYATINI KAYBETTİĞİNİ ÜZÜLEREK DOĞRULAMAK DURUMUNDAYIZ" Harris'in menajeri müzik dergisi Billboard'a açıklamalarda bulundu. Menajeri, "Kylie Rae Harris'in yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirdiğini üzülerek doğrulamak durumundayız. Şu an paylaşabileceğimiz bir detay yok fakat sizden Harris'in ailesinin mahremiyetine önem vermenizi istiyoruz. Kylie'yi tanıyan herkes onun ailesini ve müziği sevdiğini biliyordu. Onun için yapabileceğiniz en iyi şey sevgiyi yaymaktır" dedi.