Ünlü şarkıcı trafik kazasında hayatını kaybetti
30 yaşındaki country müzik şarkıcısı Kylie Rae Harris, New Mexico'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kylie Rae Harris'in kazadan önce sosyal medyada yaptığı son paylaşımda geçtiği otoyolda birçok akrabasının öldüğü
ABD'li country müzik şarkıcısı Kylie Rae Harris, önceki gece 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti.
Harris'in menajeri de acı haberi doğrularken genç şarkıcının ailesinin mahremiyetine önem verilmesi gerektiğini belirtti. Kylie Rae Harris'in kazadan önce sosyal medyada yaptığı son paylaşımda geçtiği otoyolda birçok akrabasının öldüğünü söylediği ortaya çıktı.
New Mexico'daki konserine yetişmek için yola çıkan ve aracı kendisi kullanan şarkıcının dahil olduğu kazada 16 yaşındaki bir kız çocuğu da hayatını kaybetti.
"HAYATINI KAYBETTİĞİNİ ÜZÜLEREK DOĞRULAMAK DURUMUNDAYIZ" Harris'in menajeri müzik dergisi Billboard'a açıklamalarda bulundu. Menajeri, "Kylie Rae Harris'in yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirdiğini üzülerek doğrulamak durumundayız. Şu an paylaşabileceğimiz bir detay yok fakat sizden Harris'in ailesinin mahremiyetine önem vermenizi istiyoruz. Kylie'yi tanıyan herkes onun ailesini ve müziği sevdiğini biliyordu. Onun için yapabileceğiniz en iyi şey sevgiyi yaymaktır" dedi.