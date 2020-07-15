SON DAKİKA
15 TEMMUZ GAZİLERİNE POLİS MÜDAHALESİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Temmuz 2020 12:59

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah da internet fenomeni oldu

Coşkun Sabah'ın bir süre önce polemik olan "Geçinemiyorum" dediği iddiası, Sabah tarafından bizzat yalanlanmıştı. Coşkun Sabah "Ben hazıra dağ dayanmaz" dedim derken kızını yurt dışında okutmak için iyi para ödediğini söylemişti. Coşkun Sabah'ın kızı Roza ise instagram fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah da internet fenomeni oldu

Coşkun Sabah iddialar üzerine “Benim ağzımdan ‘geçinemiyorum’ kelimesi çıkmadı. Bunu ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim. Ben ‘hazıra dağ dayanmaz’ dedim. Kızım yurtdışında iyi bir paraya okuyor, evinin kirası sadece 900 Euro. Şahsi kredilerim var. Bu söylediğimi kaç sanatçı dile getirir ama kabak benim başıma patladı." demişti.

1/ 18
Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah da internet fenomeni oldu

Coşkun Sabah'ın yurt dışında okuttuğu kızı Roza Sabah ise instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

2/ 18
Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah da internet fenomeni oldu

Güzelliğinin yanı sıra zarifliğiyle de dikkat çeken Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelmişti.

3/ 18
Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah da internet fenomeni oldu

Roza Sabah, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni alıyor.

4/ 18
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM