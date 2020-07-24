Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü şefin babası için bugün memleketi Bolu'nun Yenigüney köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına oğlu Mehmet Yalçınkaya, akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da katıldı.