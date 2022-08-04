Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'yı kızdıran olay! ''Hepsini ifşa edeceğim''

Vaktinin büyük bir kısmını MasterChef Türkiye'nin çekimlerinde geçiren Mehmet Yalçınkaya, takipçilerinden gelen mesajlarda birkaç restoranın kendi adını kullanarak müşteri çekmeye çalıştığını öğrendi. Gelen şikayet mesajlarını Instagram hesabından yayınlayan Yalçınkaya, "Sizden rica ediyorum hangi mekanlar ise bana yazın isimlerini. İfşa edeceğim hem de ana saygımdan. Günah" dedi.