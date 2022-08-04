Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'yı kızdıran olay! ''Hepsini ifşa edeceğim''
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, kendi adını kullanarak müşteri çekmeye çalışan işletmelere tepki gösterdi.
TV8'in sevilen yarışma programında MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan şef Mehmet Yalçınkaya'nın başı ismini kullanarak müşteri çekmeye çalışan mekanlarla derde girdi.
Takipçilerinin durumu kendisine bildirdiğini ifade eden Mehmet Yalçınkaya, adını kullanarak müşteri çekmeye çalışan mekanları ifşa edeceğini açıkladı.
Vaktinin büyük bir kısmını MasterChef Türkiye'nin çekimlerinde geçiren Mehmet Yalçınkaya, takipçilerinden gelen mesajlarda birkaç restoranın kendi adını kullanarak müşteri çekmeye çalıştığını öğrendi. Gelen şikayet mesajlarını Instagram hesabından yayınlayan Yalçınkaya, "Sizden rica ediyorum hangi mekanlar ise bana yazın isimlerini. İfşa edeceğim hem de ana saygımdan. Günah" dedi.
"EMEK HIRSIZLIĞINA KARŞIYIZ"
Bir video yayınlayarak birçok mekanın ismini kullandığını hatta "Mehmet şef şu an burada değil" diyerek yalan söylendiğini belirten Yalçınkaya, "Emek hırsızlığına karşıyız" ifadelerini kullandı.