Ünlü sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti
Sosyal medyada paylaştığı güzellik ve makyaj paylaşımlarıyla tanınan fenomen ismin Asli Fernández’in geçirdiği estetik operasyonu sonrasında hayatını kaybetti.
Sosyal medyada yaptığı tırnak tasarım videolarıyla tanınan 30 yaşındaki 2 çocuk annesi fenomen Asli Fernández geçirdiği estetik operasyonu sonrasında hayatını kaybetti.
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Genç kadının eş ölümünü sosyal medya hesabından yaptığı “Çok sevilen ve takdir edilen biriydin sevgilim. Bugün dolaşan haberlerle ilgili herkesin acımıza saygı göstermesini rica ediyorum” paylaşımıyla duyurdu.
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Yabancı basında yer alan haberlerde genç fenomenin ölümüne ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.
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