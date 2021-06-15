Ünlü sosyal medya fenomeni Mısırlı milyarder sevgilisinden ayrıldı
Ünlü Influencer Ezgi Fındık, Mısırlı milyarder sevgilisi Seif El Attal'dan ayrıldı. İşte ayrılığın perde arkası...
Şöhrete kavuşmadan önce bir kozmetik markasında hem eğitim alan hem de çalışan Ezgi Fındık, sonrasında kendi YouTube kanalını açtı.
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Makyöz olarak başlayan kariyerini Influencer olarak sürdüren Ezgi Fındık, uzun süredir birliktelik yaşadığı Mısırlı sevgilisi Seif El Attal'dan ayrıldı.
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İstanbul'da yaşayan Ezgi Fındık ile Dubai'de yaşayan Seif El Attal'ın mesafeler yüzünden ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Ezgi Fındık ile Seif El Attal'ın ayrılık kararı ise şaşkınlık yarattı.
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Ezgi Fındık'ın Instagram'da 770 bin takipçisi bulunuyor. Fındık, verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.
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