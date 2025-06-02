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  4. Ünlü spiker şampiyonlar ligi finaline damgasını vurdu

Ünlü spiker şampiyonlar ligi finaline damgasını vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter'i tarihi bir skorla 5-0 mağlup ederek ilk kez şampiyonluk kupasını müzesine götürürken maçın ardından futbolseverler maçı unutup TNT Sports Mexico muhabiri Miroslava Montemayor'yı konuştu...

Ünlü spiker şampiyonlar ligi finaline damgasını vurdu - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönettiği mücadeleye hızlı başlayan taraf PSG oldu.

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Ünlü spiker şampiyonlar ligi finaline damgasını vurdu - Resim: 2

Luis Enrique'nin öğrencileri hem Devler Ligi finalini en farklı skorla kazandı hem de tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.

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Ünlü spiker şampiyonlar ligi finaline damgasını vurdu - Resim: 3

Şampiyonlar Ligi finalinin heyecanı doruktayken, TNT Sports Mexico muhabiri Miroslava Montemayor adeta futbolun önüne geçti.

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Ünlü spiker şampiyonlar ligi finaline damgasını vurdu - Resim: 4

Maç öncesi ve sonrası yaptığı yayınlarla ekranlara gelen Miroslava Montemayor'un güzelliği ve tercih ettiği kıyafet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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