Ünlü spiker şampiyonlar ligi finaline damgasını vurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter'i tarihi bir skorla 5-0 mağlup ederek ilk kez şampiyonluk kupasını müzesine götürürken maçın ardından futbolseverler maçı unutup TNT Sports Mexico muhabiri Miroslava Montemayor'yı konuştu...
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönettiği mücadeleye hızlı başlayan taraf PSG oldu.
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Luis Enrique'nin öğrencileri hem Devler Ligi finalini en farklı skorla kazandı hem de tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.
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Şampiyonlar Ligi finalinin heyecanı doruktayken, TNT Sports Mexico muhabiri Miroslava Montemayor adeta futbolun önüne geçti.
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Maç öncesi ve sonrası yaptığı yayınlarla ekranlara gelen Miroslava Montemayor'un güzelliği ve tercih ettiği kıyafet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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