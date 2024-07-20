Ünlü spor giyim markasından 'Bella Hadid' özrü
Adidas, Filistin kökenli ünlü model Bella Hadid’e yer verdiği kampanyanın İsrail destekçileri tarafından tepki toplaması nedeniyle özür yayınladı ve marka yüzü olan Hadid’i reklamdan çıkarttı.
Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları’nda kullanılan ayakkabıyı yeniden tanıtmak için hazırlanan reklam filminde, Filistin kökenli ünlü model Bella Hadid’e yer verdi.
Filistinli modelin kampanya yüzü olmasına İsrail destekçilerinin tepki göstermesinin ardından ise marka, yeni bir karara imza attı. Dünyaca ünlü spor giyim markası özür açıklaması yayımlayarak, kampanyanın yüzü olan Hadid’i reklam filminden çıkarttı.
Marka tarafında yapılan açıklamada, “Trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunun bilincindeyiz. Ancak olanlar tamamen kasıtsızdır ve neden olunan herhangi bir üzüntü veya sıkıntı için özür dileriz” ifadeleri kullanıldı. Kampanyanın geri kalanının gözden geçirildiği aktarılan açıklamada, “Sporun dünya çapında birleştirici bir güç olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız her şeyde çeşitliliği ve eşitliği savunmaya yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz” denildi.