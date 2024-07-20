Ünlü spor giyim markasından 'Bella Hadid' özrü

Marka tarafında yapılan açıklamada, “Trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunun bilincindeyiz. Ancak olanlar tamamen kasıtsızdır ve neden olunan herhangi bir üzüntü veya sıkıntı için özür dileriz” ifadeleri kullanıldı. Kampanyanın geri kalanının gözden geçirildiği aktarılan açıklamada, “Sporun dünya çapında birleştirici bir güç olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız her şeyde çeşitliliği ve eşitliği savunmaya yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz” denildi.