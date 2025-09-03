Ünlü sporcunun bir paylaşımıyla kazandığı para ağızları açık bıraktı
Amerikalı jimnastikçi Olivia Dunn, 10 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı reklam paylaşımından servet kazandı.
ABD’li genç jimnastikçi Olivia Dunn, sporculuğunun yanı sıra sosyal medyadaki popülerliğiyle gündem oldu.
Dunn’un sosyal medya hesaplarında yaklaşık 10 milyon takipçisi bulunuyor. Genç sporcu, bu kitlesi sayesinde birçok ünlü markayla sponsorluk anlaşmaları yaparak ciddi gelir elde ediyor.
Tek paylaşımdan 500 bin Dolar
ABD basınında yer alan haberlere göre, Olivia Dunn’un bir markanın kıyafetlerini giyerek çektiği tek kare fotoğrafı paylaşması karşılığında 500 bin dolar (yaklaşık 20 milyon 580 bin TL) aldığı öğrenildi.
Sosyal medya gücünü ticari kazanca dönüştüren Dunn, hem jimnastikteki başarısı hem de dijital dünyadaki etkisiyle genç sporcular arasında farklı bir konumda yer alıyor.
