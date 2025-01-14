Ünlü sunucu Bircan Bali'den sürpriz karar: Haber spikeri oldu
Sunduğu magazin programları ile tanınan Bircan Bali magazin ekranlarından haber ekranlarına transfer oldu. Bircan Bali artık haber bülteni spikeri olarak izleyicisiyle buluşacak.
Bank Pozitif’in sahibi Erhan Kork tarafından satın alınan Flaş Haber TV'de yeni dönem dikkat çeken bir transferle başladı.
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En son ünlü ekran yüzü Bircan Bali de kanalın yeni yüzlerinden biri oldu.
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Birsen Bali hafta sonu haber bültenlerini sunacağını sosyal medya üzerinden duyurdu.
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Ersoy Dede'ye teslim edilen Flaş Haber TV'de magazin programlarının aranan ismi Bircan Bali'nin de hafta sonu haber bültenlerini sunacağı öğrenildi.
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