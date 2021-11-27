Ünlü sunucudan şoke eden itiraf: Duşta kocamla ilişkiye girdim
Katıldığı Heart Breakfast isimli programda kocası Chris Hughes ile duşta cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden İngiliz televizyon yıldızı Amanda Holden, izleyicilerin ve program sunucusu Jamie Theakston'in ağzını açık bıraktı.
Jamie Theakston sunduğu Heart Breakfast programına konuk olan Amanda Holden yaptığı itiraflarla yayına damga vurdu.
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İki çocuk annesi olan Amanda, duşa girdiğinde sırtını kabine döndüğünü söyledi. Sunucu Jamie, "Duşa başlamak için mi bunu yaptın?" diye sorduğunda Amanda, "Hayır kocamla ilişkiye girmek için" deyince herkes dumur oldu.
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Amanda ve sunucu arasındaki sohbet daha fazla bel altına inmeden sunucunun konuyu değiştirmesi ile son buldu.
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Amanda, kısa süre önce 12 yıllık kocası ile cinsel yaşamı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
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