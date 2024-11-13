Ünlü türkücü Ceylan'ın değişimi ''yok artık'' dedirtti
Estetik operasyonlarıyla eski halinden eser kalmayan Ceylan, imaj değişikliğiyle tanınmaz bir hale geldi.
Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi.
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Geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla gündemden düşmeyen Ceylan geçtiğimiz aylarda koyu renk olarak kullandığı saçlarını sarıya boyatarak sevenlerinin karşısına çıkmıştı.
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Her seferinde hayranlarını şaşırtmayı başaran Ceylan, son haliyle resmen ağızları açık bıraktı.
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Sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunan Ceylan, yine son haliyle gündeme geldi ve kısa sürede Instagram'a damga vurdu.
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