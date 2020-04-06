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  3. 06 Nisan 2020 18:05

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl anne oldu!

Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl, 2018 yılında Mert Yüncü ile nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleri süren çift, dün oğulları Aslan'ı kucaklarına aldı.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl anne oldu!

Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl, 2018 yılında Mert Yüncü ile nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleri süren çift, dün oğulları Aslan'ı kucaklarına aldı.

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Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl anne oldu!

MÜJDEYİ DUYURDU İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Türkü Bingöl, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl anne oldu!

"Allah isteyen herkese nasip etsin" diyen Bingöl, paylaşımına şu notu düştü: "HİSLERİMİ ANLATACAK KELİME BULAMIYORUM" Hayatımın en mutlu günü... Hislerimi anlatacak kelime bile bulamıyorum. Doktorlarım ve canım ebem; size ne kadar teşekkür etsem az.

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Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl anne oldu!

Bu zorlu geçen 37 saati bana bu kadar güzel bir hediyeyle unutturduğunuz ve hep güçlü durmama yardım ettiğiniz için...

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