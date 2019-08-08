Ünlü yıldız alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu
Türkiye'ye gelerek geçirdiği estetik operasyonlarla ülkemizde de tanınan Lauren Goodger, bir parti çıkışında görüntülendi. Televizyonların ilgiyle izlenen programlarından TOWIE'nin eski yıldızlarından Lauren Goodger, bir parti çıkışında görüntülendi.
Televizyonların ilgiyle izlenen programlarından TOWIE'nin eski yıldızlarından Lauren Goodger, bir parti çıkışında görüntülendi.
Londra'daki Opium adlı mekanda düzenlenen partiye son derece cesur bir elbiseyle katıldı Goodger...
32 yaşındaki reality şov yıldızı, payetlerle süslü mini eteğin üzerine, derin göğüs dekolteki nude tonlarda bir bluz giydi.