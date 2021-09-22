Ünlü yıldızın doğum gününde talihsiz kaza! Bir anda saçları alev aldı

O GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

O anlarda çekilen videoyu Instgram hesabından paylaşan Richie'ye takipçilerinden hem "geçmiş olsun" hem de "yeni yaşın kutlu olsun" mesajları geldi. Birçok takipçisi Richie'ye iyi olup olmadığını sorarken, onlarca kişi de "kendine dikkat et lütfen" diye yazdı.