Ünlü yönetmen Ali Özgentürk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü yönetmen Ali Özgentürk Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
‘Selvi Boylum Al Yazmalım', ‘Hazal', ‘At' ve ‘Balkaya' gibi çok sayıda filme imza atan yönetmen, yazar ve senarist 80 yaşındaki Ali Özgentürk, önceki gün İstanbul'da hayatını kaybetmişti.
Özgentürk için dün İstanbul Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlendi. Cenaze ardından memleketi Adana'ya gönderildi.
Özgentürk için diğer tören mesleğe ilk adımını attığı Adana'daki Tiyatro Salonu'nda düzenlendi. Konuklar, anma töreni boyunca Özgentürk'ün sanat hayatına ve kişiliğine dair hatıralarını paylaştı.
Cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan kızı Simay Özgentürk, "Babamı çok sevdiği memleketi Adana'dan uğurlarken yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Babam, bir ömre binlerce ömür sığdırmış, ne güzel insanlar tanımış, çok sevmiş ve çok sevilmiş. Ekrandaki fotoğrafı benim en sevdiğim fotoğraflarından birisi çünkü hep içtenlikle gülerdi, babamın gülüşlerinde insanlık vardı. Ben onu çok seviyorum, her zaman da çok seveceğim. Eminim ki şimdi göklerde arkadaşlarıyla tiyatro yapıyordur, o güzel sesiyle şiirler okuyordur ve bizi izliyordur. Seni çok seviyorum baba" diye konuştu.