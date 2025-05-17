Ünlü yönetmen Ali Özgentürk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan kızı Simay Özgentürk, "Babamı çok sevdiği memleketi Adana'dan uğurlarken yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Babam, bir ömre binlerce ömür sığdırmış, ne güzel insanlar tanımış, çok sevmiş ve çok sevilmiş. Ekrandaki fotoğrafı benim en sevdiğim fotoğraflarından birisi çünkü hep içtenlikle gülerdi, babamın gülüşlerinde insanlık vardı. Ben onu çok seviyorum, her zaman da çok seveceğim. Eminim ki şimdi göklerde arkadaşlarıyla tiyatro yapıyordur, o güzel sesiyle şiirler okuyordur ve bizi izliyordur. Seni çok seviyorum baba" diye konuştu.