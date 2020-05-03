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  3. 03 Mayıs 2020 11:00

Ünlü yönetmenin taciz iddiasına 3 ay uzaklaştırma

Yönetmen Mete Sözer, 14 yıldır kendisine psikolojik ve cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla Nilüfer Şasev Özbek hakkında 3 aylık tedbir kararı aldırdı. Karara itiraz ederek asıl kendisinin mağdur olduğunu öne süren Özbek’in başvurusu reddedildi.

Ünlü yönetmenin taciz iddiasına 3 ay uzaklaştırma

Yönetmen Mete Sözer, Nilüfer Şasev Özbek’in 14 yıldır kendisini rahatsız ettiğini, birçok iletişim araçlarıyla taciz boyutunda içerikler paylaştığını gerekçe göstererek, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. 

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Ünlü yönetmenin taciz iddiasına 3 ay uzaklaştırma

Dilekçede, “Sözer, engelledikçe Nilüfer Şasev Özbek paylaşımlarının dozunu artırmış, kendisine ait olmayan numaralar üzerinden ya da sahte hesaplar açarak eylemlerine devam etmiştir. Sözer, bu eylemlerine son vermesi için davalıya ihtarname göndermiştir.

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Ünlü yönetmenin taciz iddiasına 3 ay uzaklaştırma

Taraflar 30 gün boyunca söz konusu eylemlerin durdurulması ve bu süreci uzlaşarak sonlandıracakları yönünde anlaşmışlardır. Ancak Özbek süre dolduktan sonra eylemlerine devam etmiştir” denildi.

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Ünlü yönetmenin taciz iddiasına 3 ay uzaklaştırma

Sözer’in avukatı, “Davalının eylemlerinden dolayı Sözer’in sosyal hayatı ve ruh sağlığı ciddi bir şekilde zarar görmektedir. Özbek eylemlerinden vazgeçmemektedir” dedi.

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