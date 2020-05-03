Ünlü yönetmenin taciz iddiasına 3 ay uzaklaştırma

Dilekçede, “Sözer, engelledikçe Nilüfer Şasev Özbek paylaşımlarının dozunu artırmış, kendisine ait olmayan numaralar üzerinden ya da sahte hesaplar açarak eylemlerine devam etmiştir. Sözer, bu eylemlerine son vermesi için davalıya ihtarname göndermiştir.