  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Ocak 2020 21:37

Ünlü YouTuber trans birey olduğunu açıkladı

Makyaj videolarıyla ünlenen ve YouTube'da 13 milyon takipçisi olan Hollandalı Nikkie de Jager, paylaştığı bir video ile hayranlarına trans kadın olduğunu açıkladı.

Ünlü YouTuber trans birey olduğunu açıkladı

Bir süredir kendisini kimliğini açıklamakla tehdit eden şantaj mailleri aldığını söyleyen Nikkie de Jager bu şantajların açıklamayı kendi istediği şartlarda yapma şansını elinden aldığını söyledi.

1/ 14
Ünlü YouTuber trans birey olduğunu açıkladı

"Çocukluğumdan beri hep en büyük destekçim oldu" dediği annesine teşekkür eden Nikkie de Jager, altı yaşından itibaren kendisini kız olarak tanımladığını ve saçını uzatmaya başladığını anlattı.

2/ 14
Ünlü YouTuber trans birey olduğunu açıkladı

Erkek olarak doğduğunu ama kendini hep kız gibi hissettiğini söyleyen Nikki, 9 yaşında kız kıyafetleri giymeye, 14 yaşında hormon almaya başlamış.

3/ 14
Ünlü YouTuber trans birey olduğunu açıkladı

19 yaşında cinsiyetini değiştirmek için ameliyat olduğunu belirten ünlü YouTuber, "Bugün bunu hepinize söylediğime inanamıyorum, ama nihayet yapmak iyi hissettiriyor.

4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM