Ünlü YouTuber trans birey olduğunu açıkladı
Makyaj videolarıyla ünlenen ve YouTube'da 13 milyon takipçisi olan Hollandalı Nikkie de Jager, paylaştığı bir video ile hayranlarına trans kadın olduğunu açıkladı.
Bir süredir kendisini kimliğini açıklamakla tehdit eden şantaj mailleri aldığını söyleyen Nikkie de Jager bu şantajların açıklamayı kendi istediği şartlarda yapma şansını elinden aldığını söyledi.
"Çocukluğumdan beri hep en büyük destekçim oldu" dediği annesine teşekkür eden Nikkie de Jager, altı yaşından itibaren kendisini kız olarak tanımladığını ve saçını uzatmaya başladığını anlattı.
Erkek olarak doğduğunu ama kendini hep kız gibi hissettiğini söyleyen Nikki, 9 yaşında kız kıyafetleri giymeye, 14 yaşında hormon almaya başlamış.