Ünlü Youtuber yılın en saçma dizilerini belirledi
YouTube'da 2.8 milyon takipçisi bulunan, dizi eleştirileri ile nam salmış Murat Soner yılın en saçma dizilerini belirledi.
YouTuber Murat Soner, bu yıl ilk defa Altın Menemen Ödülleri düzenledi. 29 Kasım 2022'de Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen ödül töreni, Murat Soner'in Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı. Altın Kelebek Ödülleri'yle aynı anda yayınlanan canlı yayın yaklaşık 46 bin kişi tarafından izlendi. Program ise 1 günde 1,1 milyon izlenmeye ulaştı.
Ödüller, sorulan dizi sorularına ilk cevap veren katılımcılara psikolog Özlem Tokgöz Özsoylar eşliğinde verildi. Soner, ödül törenine ilişkin, "Bu ödül törenini düzenlerken ki amacımız kimseyi kırmak ya da üzmek değildi. Bir mesaj vermenin en etkili yolunun o mesajı eğlenerek vermek olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada amacımız öncelikle ne izlediğinizin farkına vardırmak, sonra da eğlenmekti" ifadelerini kullandı.
YILIN EN SAÇMA YERLİ TELEVİZYON DİZİSİ
-Annemizi Saklarken yılın en saçma dizisi olurken, diğer sıralamalar şöyle:
-Duy Beni
-Gecenin Ucunda
-Tozluyaka
-Yalı Çapkını
YILIN EN SAÇMA YERLİ DİJİTAL PLATFORM DİZİSİ
-Dünyayla Benim Aramda dizisi yılın en saçma yerli dijial platform dizisi oldu. Diğer sıralama şöyle:
-Kaçış
-Kuş Uçuşu
-Yakamoz S-245
-Zeytin Ağacı