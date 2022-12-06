Ünlü Youtuber yılın en saçma dizilerini belirledi

Ödüller, sorulan dizi sorularına ilk cevap veren katılımcılara psikolog Özlem Tokgöz Özsoylar eşliğinde verildi. Soner, ödül törenine ilişkin, "Bu ödül törenini düzenlerken ki amacımız kimseyi kırmak ya da üzmek değildi. Bir mesaj vermenin en etkili yolunun o mesajı eğlenerek vermek olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada amacımız öncelikle ne izlediğinizin farkına vardırmak, sonra da eğlenmekti" ifadelerini kullandı.