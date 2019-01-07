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  3. 07 Ocak 2019 10:20

Ünlü Youtuber'dan şok iddia: İrem Derici'nin iğrenç videolarını buldum

Ünlü Youtuber Gökçe Yıldırım, eski sevgilisi olan dansçı Ataberk Özdene'nin kendisini İrem Derici ile aldattığını iddia etti.

Ünlü Youtuber'dan şok iddia: İrem Derici'nin iğrenç videolarını buldum

YouTube'da 444 bin takipçisi olan Gökçe Yıldırım, dün paylaştığı makyaj videosunda İrem Derici hakkında magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz yıl İrem Derici'nin dansçısı Ataberk Özdene ile ilişkiye başlayan ve 2018 yılının son aylarında bitiren Yıldırım, son videosunda aldatıldığını iddia etti.

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Ünlü Youtuber'dan şok iddia: İrem Derici'nin iğrenç videolarını buldum

"İREM DERİCİ İLE ALDATILDIM"

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan Gökçe Yıldırım, eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin kendisini İrem Derici ile aldattığını bunu da kendi kişisel bilgisayarındaki video ve mesajlardan öğrendiğini söyledi.

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Ünlü Youtuber'dan şok iddia: İrem Derici'nin iğrenç videolarını buldum

"İREM İLİŞKİMİZİ BİTİRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI"

Kötülüğe her zaman iyilikle cevap verdiğini söyleyen ünlü YouTuber, son videosunda aldatılma hikayesini şu sözlerle anlattı: "Bu zamana kadar susmanın her zaman en doğrusu olduğuna inananlardanım. Sosyal medya gördüğünüz haberlerin hepsi doğru. Bunu kimse inkar edemez. Bir ilişki varken yeni bir ilişkiye başlandı ve bunu karşı taraf başlattı, adımı o attı. Aylarca çok uğraştı. Hiçbir şekilde dikkate almıyorduk ama vazgeçmedi. Sonuç olarak da amacına ulaştı.

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Ünlü Youtuber'dan şok iddia: İrem Derici'nin iğrenç videolarını buldum

"KİŞİSEL BİLGİSAYARIMDA MESAJ VE İĞRENÇ VİDEOLARINI GÖRDÜM"

İnsanlıktan utandığım ve gerçekten iğrenç şeyler görmek zorunda kaldım. Biten ayrılıktan dolayı Allah'ıma şükrediyorum. Bir gün kendi bilgisayarımı açtım ve bilgisayarımda o kişinin (İrem Derici) oturumu açıktı. Her kadında bunu merak eder ve bakar sonuçta ortada bir ihanet var. Ben orada tüm yazışmaları, iğrenç videoları falan her şeyi gördüm ve olayı anladım."

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