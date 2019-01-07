Ünlü Youtuber'dan şok iddia: İrem Derici'nin iğrenç videolarını buldum

"İREM İLİŞKİMİZİ BİTİRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI"



Kötülüğe her zaman iyilikle cevap verdiğini söyleyen ünlü YouTuber, son videosunda aldatılma hikayesini şu sözlerle anlattı: "Bu zamana kadar susmanın her zaman en doğrusu olduğuna inananlardanım. Sosyal medya gördüğünüz haberlerin hepsi doğru. Bunu kimse inkar edemez. Bir ilişki varken yeni bir ilişkiye başlandı ve bunu karşı taraf başlattı, adımı o attı. Aylarca çok uğraştı. Hiçbir şekilde dikkate almıyorduk ama vazgeçmedi. Sonuç olarak da amacına ulaştı.