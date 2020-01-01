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  3. 01 Ocak 2020 10:30

Ünlüler 2020'ye böyle girdi

Ünlü isimler, yeni yılı iyi dileklerle karşıladı. Kimi bu gecede sahne alırken kimi de ailesiyle evde kutlama yaptı. İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yeni yıl fotoğrafları...

Ünlüler 2020'ye böyle girdi

NUSRET GÖKÇE
Duabi'de olan 'Sosyete Etçisi' Nusret, 2020'ye dua ederek girdi.

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Ünlüler 2020'ye böyle girdi

SILA
Sevgilisi Hazer Amani'yle ilk kez fotoğraf paylaşan Sıla, kareye "Mutlu senelere" notunu düştü.

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Ünlüler 2020'ye böyle girdi

MUSTAFA SANDAL
2020'ye eski eşi Emina Jahovic ve oğullarıyla giren Sandal, "İnsan olmanın kıymetini ve bunun bir duygusal yolculuk olduğunu daha çok fark ettiğimiz, ailemiz ve tüm sevdiklerimizle anlamlı, faydalı ve kıymetli enerjiler ürettiğimiz sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir 2020 dileriz" dedi.

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Ünlüler 2020'ye böyle girdi

ACUN ILICALI
Yılbaşında kızları Melisa, Leyla ve Yasemin ile giren Acun Ilıcalı, "Yeni yılı karşıladık, 2020 herkese mutluluk getirsin.." dileğinde bulundu.

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