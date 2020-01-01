Ünlüler 2020'ye böyle girdi
Ünlü isimler, yeni yılı iyi dileklerle karşıladı. Kimi bu gecede sahne alırken kimi de ailesiyle evde kutlama yaptı. İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yeni yıl fotoğrafları...
SILA
Sevgilisi Hazer Amani'yle ilk kez fotoğraf paylaşan Sıla, kareye "Mutlu senelere" notunu düştü.
MUSTAFA SANDAL
2020'ye eski eşi Emina Jahovic ve oğullarıyla giren Sandal, "İnsan olmanın kıymetini ve bunun bir duygusal yolculuk olduğunu daha çok fark ettiğimiz, ailemiz ve tüm sevdiklerimizle anlamlı, faydalı ve kıymetli enerjiler ürettiğimiz sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir 2020 dileriz" dedi.