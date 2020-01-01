Ünlüler 2020'ye böyle girdi

MUSTAFA SANDAL

2020'ye eski eşi Emina Jahovic ve oğullarıyla giren Sandal, "İnsan olmanın kıymetini ve bunun bir duygusal yolculuk olduğunu daha çok fark ettiğimiz, ailemiz ve tüm sevdiklerimizle anlamlı, faydalı ve kıymetli enerjiler ürettiğimiz sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir 2020 dileriz" dedi.

