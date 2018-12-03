Ünlüler ''barış'' kutlamasında buluştu

Demet Akalın ve Okan Kurt'un boşanmasının ardından Fatih Ürek “Okan, Demet’i değil kendi ailesini seçti” açıklamasını yapmıştı.



Ürek'in açıklamalarına Okan Kurt'tan şu sözlerle cevap gelmişti; 'Fatih Bey eğer imkanı varsa kendine bir aile kursun. Böyle başkalarını, karı kocayı ilgilendiren ailevi olaylar hakkında yorum yapmasın.'



Eski dostlar dün akşam bir araya geldi. Araları açık olan Kurt ve Ürek barışıp ortak arkadaşlarıyla eğlendi.