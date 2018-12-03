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  3. 03 Aralık 2018 08:10

Ünlüler ''barış'' kutlamasında buluştu

Demet Akalın ile Okan Kurt çifti barışmalarını arkdaşlarıyla kutladı.

Ünlüler ''barış'' kutlamasında buluştu

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz Eylül ayında ayrıldığı 6 yıllık eşi Okan Kurt ile barıştı.

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Ünlüler ''barış'' kutlamasında buluştu

Bugün için özel bir akşam yemeği organize eden Akalın, yakın arkadaşlarını da davet etti.

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Ünlüler ''barış'' kutlamasında buluştu

Barışma yemeğinde Demet Akalın'ı arkadaşları yalnız bırakmadı.

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Ünlüler ''barış'' kutlamasında buluştu

Demet Akalın ve Okan Kurt'un boşanmasının ardından Fatih Ürek “Okan, Demet’i değil kendi ailesini seçti” açıklamasını yapmıştı.

Ürek'in açıklamalarına Okan Kurt'tan şu sözlerle cevap gelmişti; 'Fatih Bey eğer imkanı varsa kendine bir aile kursun. Böyle başkalarını, karı kocayı ilgilendiren ailevi olaylar hakkında yorum yapmasın.'

Eski dostlar dün akşam bir araya geldi. Araları açık olan Kurt ve Ürek barışıp ortak arkadaşlarıyla eğlendi.

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