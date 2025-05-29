Ünlüler bayramda para basacak! Rekor Megastar Tarkan'da

Bayram boyunca KKTC, Antalya, Bodrum, Marmaris, Sapanca, Niğde ve Afyonkarahisar gibi birçok noktada sahneye çıkacak olan sanatçılar arasında Tarkan, listenin zirvesine yerleşti. Megastar, yalnızca bir gece sahneye çıkarak 1 milyon dolar (yaklaşık 38.9 milyon TL) kazanacak.

Akşam gazetesinin haberine göre, Tarkan’ı 10 milyon TL sahne ücretiyle pop müziğin sevilen ismi Gülşen takip ediyor. Liste, Türk müziğinin güçlü seslerinden oluşuyor: Özcan Deniz, Derya Bedavacı, Hadise, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Emrah, Bülent Ersoy, Deniz Seki ve Aleyna Tilki, bayram coşkusunu sahne performanslarıyla taçlandıracak.

İşte ünlülerin konser ücretleri: