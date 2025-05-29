Ünlüler bayramda para basacak! Rekor Megastar Tarkan'da
Kurban Bayramı tatilinde sahne alacak ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. Türkiye’nin dört bir yanında ve KKTC’de düzenlenecek konserlerde yıldızlar geçidi yaşanacak.
Kaynak: Akşam Gazetesi
Bayram boyunca KKTC, Antalya, Bodrum, Marmaris, Sapanca, Niğde ve Afyonkarahisar gibi birçok noktada sahneye çıkacak olan sanatçılar arasında Tarkan, listenin zirvesine yerleşti. Megastar, yalnızca bir gece sahneye çıkarak 1 milyon dolar (yaklaşık 38.9 milyon TL) kazanacak.
Akşam gazetesinin haberine göre, Tarkan’ı 10 milyon TL sahne ücretiyle pop müziğin sevilen ismi Gülşen takip ediyor. Liste, Türk müziğinin güçlü seslerinden oluşuyor: Özcan Deniz, Derya Bedavacı, Hadise, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Emrah, Bülent Ersoy, Deniz Seki ve Aleyna Tilki, bayram coşkusunu sahne performanslarıyla taçlandıracak.
İşte ünlülerin konser ücretleri:
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Tarkan: 1 milyon dolar (yaklaşık 38.9 milyon TL)
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Gülşen: 10 milyon TL
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Özcan Deniz: 6.2 milyon TL
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