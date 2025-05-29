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Ünlüler bayramda para basacak! Rekor Megastar Tarkan'da

Kurban Bayramı tatilinde sahne alacak ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. Türkiye’nin dört bir yanında ve KKTC’de düzenlenecek konserlerde yıldızlar geçidi yaşanacak.

Kaynak: Akşam Gazetesi
Ünlüler bayramda para basacak! Rekor Megastar Tarkan'da - Resim: 1

Bayram boyunca KKTC, Antalya, Bodrum, Marmaris, Sapanca, Niğde ve Afyonkarahisar gibi birçok noktada sahneye çıkacak olan sanatçılar arasında Tarkan, listenin zirvesine yerleşti. Megastar, yalnızca bir gece sahneye çıkarak 1 milyon dolar (yaklaşık 38.9 milyon TL) kazanacak.

Akşam gazetesinin haberine göre, Tarkan’ı 10 milyon TL sahne ücretiyle pop müziğin sevilen ismi Gülşen takip ediyor. Liste, Türk müziğinin güçlü seslerinden oluşuyor: Özcan Deniz, Derya Bedavacı, Hadise, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Emrah, Bülent Ersoy, Deniz Seki ve Aleyna Tilki, bayram coşkusunu sahne performanslarıyla taçlandıracak.

İşte ünlülerin konser ücretleri:

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Ünlüler bayramda para basacak! Rekor Megastar Tarkan'da - Resim: 2

Tarkan: 1 milyon dolar (yaklaşık 38.9 milyon TL)

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Ünlüler bayramda para basacak! Rekor Megastar Tarkan'da - Resim: 3

Gülşen: 10 milyon TL

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Ünlüler bayramda para basacak! Rekor Megastar Tarkan'da - Resim: 4

Özcan Deniz: 6.2 milyon TL

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