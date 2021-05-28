Ünlüler kırmızı halıda iddialı kıyafetleri ile büyüledi
Müzik alanında dağıtılan önemli ödüllerden biri olan iHeartRadio Müzik Ödülleri'nde ünlüler giydikleri cesur kıyafetler ile geceye damga vurdu.
Müzik alanında dağıtılan önemli ödüllerden biri olan iHeartRadio Müzik Ödülleri, dün gece Londra'da düzenlenen bir törenle kazananlara verildi. Tören, geçen yılı kırmızı halıya hiç çıkmadan geçiren ünlülere, uzun bir aradan sonra, ilginç ve iddialı kostümlerini giyme olanağı da sağladı. iHeardRadio Müzik Ödülleri'ne katılan ünlülerin kırmızı halı görüntülerine bir bakalım.
Brandi Carlile, gecenin en sade giyinen ünlülerinden biriydi.
1 / 13
Doja Cat, en iyi yeni kadın sanatçı ödülünü kazandı. Sonra da ödülüyle böyle poz verdi.
2 / 13
Geceden ödülle ayrılan Machine Gun Kelly'ye sevgilisi Megan Fox eşlik etti.
3 / 13
Machine Gun Kelly'nin takma tırnakları dikkat çekti.
4 / 13