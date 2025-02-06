Ünlüler Maliye'nin radarına takıldı: İşte liste yer alan 8 isim
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanatçıların geliri ile beyanları arasında uyumsuzluk tespit etmişti. Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan isimler belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında ünlü isimleri ve ajansları incelemeye aldı.
Yapılan analizlerde bazı ünlü isimlerin gelirlerini düşük gösterdiği ve banka hesaplarına gelen paralarla beyanlarının uyumsuz olduğu tespit edildi.
Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi üzerinden yapılan incelemelerde, ilk aşamada 150 ünlünün gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk olduğu belirlendi. Devletten gizlendiği öne sürülen kayıt dışı gelirin 1 milyar 500 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.
Denetimlerin kapsamı genişlerken, incelemeler sonucunda vergi kaçırdığı tespit edilen ünlülere yüklü miktarda ceza kesilebileceği belirtiliyor.
Sabah’ın haberine göre, Vergi Denetim Kurulu’nun listesinde yer alan bazı ünlü isimler şöyle:
Serenay Sarıkaya
Halit Ergenç