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  4. Ünlüler Maliye'nin radarına takıldı: İşte liste yer alan 8 isim

Ünlüler Maliye'nin radarına takıldı: İşte liste yer alan 8 isim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanatçıların geliri ile beyanları arasında uyumsuzluk tespit etmişti. Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan isimler belli oldu.

Kaynak: Sabah Gazetesi
Ünlüler Maliye'nin radarına takıldı: İşte liste yer alan 8 isim - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında ünlü isimleri ve ajansları incelemeye aldı. 

Yapılan analizlerde bazı ünlü isimlerin gelirlerini düşük gösterdiği ve banka hesaplarına gelen paralarla beyanlarının uyumsuz olduğu tespit edildi.

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Ünlüler Maliye'nin radarına takıldı: İşte liste yer alan 8 isim - Resim: 2

Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi üzerinden yapılan incelemelerde, ilk aşamada 150 ünlünün gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk olduğu belirlendi. Devletten gizlendiği öne sürülen kayıt dışı gelirin 1 milyar 500 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Denetimlerin kapsamı genişlerken, incelemeler sonucunda vergi kaçırdığı tespit edilen ünlülere yüklü miktarda ceza kesilebileceği belirtiliyor.

Sabah’ın haberine göre, Vergi Denetim Kurulu’nun listesinde yer alan bazı ünlü isimler şöyle:

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Ünlüler Maliye'nin radarına takıldı: İşte liste yer alan 8 isim - Resim: 3

Serenay Sarıkaya

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Ünlüler Maliye'nin radarına takıldı: İşte liste yer alan 8 isim - Resim: 4

Halit Ergenç

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