Ünlüler Maliye'nin radarına takıldı: İşte liste yer alan 8 isim

Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi üzerinden yapılan incelemelerde, ilk aşamada 150 ünlünün gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk olduğu belirlendi. Devletten gizlendiği öne sürülen kayıt dışı gelirin 1 milyar 500 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Denetimlerin kapsamı genişlerken, incelemeler sonucunda vergi kaçırdığı tespit edilen ünlülere yüklü miktarda ceza kesilebileceği belirtiliyor.

Sabah’ın haberine göre, Vergi Denetim Kurulu’nun listesinde yer alan bazı ünlü isimler şöyle: