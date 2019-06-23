Ünlüler sandık başında

Sanatçı, okulda bulunan gazetecilere dönerek "Yine bekliyorsunuz nöbetçiler" dedi. Aksu, okulda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. Okuldaki çocuklarla da sohbet eden Aksu'nun neşeli olduğu gözlendi.