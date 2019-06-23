Ünlüler sandık başında
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde oy verme işlemi 08.00'den itibaren başladı. Ünlü isimler de oy kullanmak için sandık başına gitti.
Sezen Aksu, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu kullanmak için Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi.
Sanatçı, okulda bulunan gazetecilere dönerek "Yine bekliyorsunuz nöbetçiler" dedi. Aksu, okulda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. Okuldaki çocuklarla da sohbet eden Aksu'nun neşeli olduğu gözlendi.