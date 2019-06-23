  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Haziran 2019 14:10

Ünlüler sandık başında

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde oy verme işlemi 08.00'den itibaren başladı. Ünlü isimler de oy kullanmak için sandık başına gitti.

Ünlüler sandık başında

1/ 27
Ünlüler sandık başında

Sezen Aksu, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu kullanmak için Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi.

2/ 27
Ünlüler sandık başında

Sanatçı, okulda bulunan gazetecilere dönerek "Yine bekliyorsunuz nöbetçiler" dedi. Aksu, okulda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. Okuldaki çocuklarla da sohbet eden Aksu'nun neşeli olduğu gözlendi.

3/ 27
Ünlüler sandık başında

Sezen Aksu'nun oy pusulasını aldığı sırada sandık görevlilerine "Şurada herkesin içinde basıverem mi?" diyerek espri yapması sınıftakileri güldürdü.

4/ 27
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM