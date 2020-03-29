Ünlü isimler yazlık evlerine kapandı

Urla’ya taşındı

Işın Karaca, 14 günlük karantina süresi dolmasına rağmen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia ile İzmir’de kalmaya devam ediyor. Karaca ayrıca İzmir Urla’ya yerleşme hayalini de erkene çektiğini söyledi. Şarkıcı ayrıca sevgilisiyle yakında evden canlı yayınla konser yapacağını belirtti.