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  3. 29 Mart 2020 14:15

Ünlü isimler yazlık evlerine kapandı

Ünlü isimler koronavirüs salgını nedeniyle yazlık evlerine kaçtı. Zuhal Olcay Şile'de, Burçin Orhon Kuşadası'nda, Işın Karaca İzmir'de, Bora Duran Gümüşlük'te, Burcu Güneş Kilyos'ta, Yaprak Özdemiroğlu ise Çeşme'deki yazlığında kendini karantinaya aldı.

Ünlü isimler yazlık evlerine kapandı

Yaprak Özdemiroğlu, Çeşme’deki yazlığının bahçesinde köpekleri ile vakit geçiriyor.

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Ünlü isimler yazlık evlerine kapandı

Urla’ya taşındı
Işın Karaca, 14 günlük karantina süresi dolmasına rağmen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia ile İzmir’de kalmaya devam ediyor. Karaca ayrıca İzmir Urla’ya yerleşme hayalini de erkene çektiğini söyledi. Şarkıcı ayrıca sevgilisiyle yakında evden canlı yayınla konser yapacağını belirtti.

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Ünlü isimler yazlık evlerine kapandı

Şile’deki evine kapandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Zuhal Olcay da kendini eve kapattı. Olcay, daha korunaklı olduğunu düşündüğünden yaklaşık 15 gün önce Şile’deki yazlığına geçti. Olcay, Şile’deki evinde köpeği Betty ile vakit geçiriyor ve evinin bahçesinden çıkmayarak doğa yürüyüşleri yapıyor.

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Ünlü isimler yazlık evlerine kapandı

Burcu Güneş, Kilyos’taki yazlığında kendine bergamotlu çay demlediği anları Instagram’dan paylaştı.

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