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  4. Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları: ''Sonsuza kadar fikrimizdesin''

Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları: ''Sonsuza kadar fikrimizdesin''

Ünlü isimler, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında sosyal medya hesaplarından hislerini paylaştı. İşte ünlülerin 10 Kasım paylaşımları...

Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları: ''Sonsuza kadar fikrimizdesin'' - Resim: 1

KIVANÇ TATLITUĞ
"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu. Anafartalar komutanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk. Kartal bakışlı Paşam!"

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Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları: ''Sonsuza kadar fikrimizdesin'' - Resim: 2

EMRE ALTUĞ
"Şükran ve minnetle."

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Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları: ''Sonsuza kadar fikrimizdesin'' - Resim: 3

DEMET EVGAR
"Saygı ve rahmetle, sevgi ve özlemle…"

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Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları: ''Sonsuza kadar fikrimizdesin'' - Resim: 4

CEM YILMAZ
"Büyük Türk Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu toprağın yetiştirdiği büyük vizyoner, kuşaklar boyu ilham kaynağımız Atatürk. Kalbimdesin."

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