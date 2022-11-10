Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları: ''Sonsuza kadar fikrimizdesin''
Ünlü isimler, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında sosyal medya hesaplarından hislerini paylaştı. İşte ünlülerin 10 Kasım paylaşımları...
KIVANÇ TATLITUĞ
"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu. Anafartalar komutanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk. Kartal bakışlı Paşam!"
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EMRE ALTUĞ
"Şükran ve minnetle."
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DEMET EVGAR
"Saygı ve rahmetle, sevgi ve özlemle…"
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CEM YILMAZ
"Büyük Türk Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu toprağın yetiştirdiği büyük vizyoner, kuşaklar boyu ilham kaynağımız Atatürk. Kalbimdesin."
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