Ünlülerden 23 Nisan paylaşımları

TÜRKAN ŞORAY

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sevgili çocuklar; Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sizlere armağan ettiği, bu çok değerli bayramınızı, her zaman coşku ve mutlulukla kutlamanızı dilerim..."