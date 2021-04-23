Ünlülerden 23 Nisan paylaşımları
Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile kutladı.
İREM DERİCİ
"Senin de 23 Nisan'ın kutlu olsun hicran bakışlı yavrum."
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"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı..."
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TÜRKAN ŞORAY
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sevgili çocuklar; Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sizlere armağan ettiği, bu çok değerli bayramınızı, her zaman coşku ve mutlulukla kutlamanızı dilerim..."
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DEMET AKBAĞ
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."
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