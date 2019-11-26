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  3. 26 Kasım 2019 17:00

Ünlülerden Haluk Bilginer'e tebrik mesajları

47'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülüne layık görülen Haluk Bilginer'e magazin dünyasından tebrik mesajı yağdı.

Ünlülerden Haluk Bilginer'e tebrik mesajları

Uluslararası Emmy Ödülleri'ni kazan ilk Türk oyuncu olan Haluk Bilginer'i meslektaşları tebrik etti.İşte ünlü isimlerin Haluk Bilginer paylaşımları...

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Ünlülerden Haluk Bilginer'e tebrik mesajları

TOLGA ÇEVİK

Sevgili Haluk Bilginer’i, sonuna kadar hak ederek aldığı Emmy Ödülünden dolayı can-ı gönülden kutluyorum. Hepimizi gururlandırdı. Projede emeği geçen herkesi tebrik ederim. Helal olsun.

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Ünlülerden Haluk Bilginer'e tebrik mesajları

ŞEBNEM BOZOKLU

Ne mutlu ne şahane haber bu! Bir sabah uyanıp Haluk Bilginer’in ‘Şahsiyet’ dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ karakteriyle Emmy kazandığını öğrenmek muhteşem! Bayıldığım dizimiz Şahsiyette kızını oynamaktan da gurur duymuştum. Seni seviyoruz

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Ünlülerden Haluk Bilginer'e tebrik mesajları

CEM YILMAZ

Sevgili Haluk Bilginer abimi candan kutlarım. Bu güzel işte emeği gecen herkese yaşattıkları gurur için teşekkür etmeliyiz. Nice güzel başarılara

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