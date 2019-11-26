Ünlülerden Haluk Bilginer'e tebrik mesajları
47'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülüne layık görülen Haluk Bilginer'e magazin dünyasından tebrik mesajı yağdı.
Uluslararası Emmy Ödülleri'ni kazan ilk Türk oyuncu olan Haluk Bilginer'i meslektaşları tebrik etti.İşte ünlü isimlerin Haluk Bilginer paylaşımları...
TOLGA ÇEVİK
Sevgili Haluk Bilginer’i, sonuna kadar hak ederek aldığı Emmy Ödülünden dolayı can-ı gönülden kutluyorum. Hepimizi gururlandırdı. Projede emeği geçen herkesi tebrik ederim. Helal olsun.
ŞEBNEM BOZOKLU
Ne mutlu ne şahane haber bu! Bir sabah uyanıp Haluk Bilginer’in ‘Şahsiyet’ dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ karakteriyle Emmy kazandığını öğrenmek muhteşem! Bayıldığım dizimiz Şahsiyette kızını oynamaktan da gurur duymuştum. Seni seviyoruz