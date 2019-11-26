Ünlülerden Haluk Bilginer'e tebrik mesajları

ŞEBNEM BOZOKLU



Ne mutlu ne şahane haber bu! Bir sabah uyanıp Haluk Bilginer’in ‘Şahsiyet’ dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ karakteriyle Emmy kazandığını öğrenmek muhteşem! Bayıldığım dizimiz Şahsiyette kızını oynamaktan da gurur duymuştum. Seni seviyoruz