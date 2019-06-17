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  3. 17 Haziran 2019 15:13

Ünlülerden ortak yayın tweetleri ! Şevket Çoruh'un yorumu olay oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayının yankıları sürüyor. İşte ünlü isimlerin ortak yayın tweetleri...

Ünlülerden ortak yayın tweetleri ! Şevket Çoruh'un yorumu olay oldu

Tarihi ortak yayın sürerken Arka Sokaklar'ın ünlü oyuncusu Çoruh, programın moderatörü İsmail Küçükkaya hakkında şunları söyledi: Ona bir soru sor, o da sana bir soru sorsun. Sonra o senin sorunu kendine sorsun, sen sorun görmüyorsan sorun zaten yoktur. Moderatörlük sorun çıkartmak değil sorunları 3 dakika içinde özetlemektir.

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Ünlülerden ortak yayın tweetleri ! Şevket Çoruh'un yorumu olay oldu

Şevket Çoruh

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Ünlülerden ortak yayın tweetleri ! Şevket Çoruh'un yorumu olay oldu

Damla Sönmez

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Ünlülerden ortak yayın tweetleri ! Şevket Çoruh'un yorumu olay oldu

Fırat Tanış

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