Ünlülerden ortak yayın tweetleri ! Şevket Çoruh'un yorumu olay oldu

Tarihi ortak yayın sürerken Arka Sokaklar'ın ünlü oyuncusu Çoruh, programın moderatörü İsmail Küçükkaya hakkında şunları söyledi: Ona bir soru sor, o da sana bir soru sorsun. Sonra o senin sorunu kendine sorsun, sen sorun görmüyorsan sorun zaten yoktur. Moderatörlük sorun çıkartmak değil sorunları 3 dakika içinde özetlemektir.

