Ünlülerden ortak yayın tweetleri ! Şevket Çoruh'un yorumu olay oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayının yankıları sürüyor. İşte ünlü isimlerin ortak yayın tweetleri...
Tarihi ortak yayın sürerken Arka Sokaklar'ın ünlü oyuncusu Çoruh, programın moderatörü İsmail Küçükkaya hakkında şunları söyledi: Ona bir soru sor, o da sana bir soru sorsun. Sonra o senin sorunu kendine sorsun, sen sorun görmüyorsan sorun zaten yoktur. Moderatörlük sorun çıkartmak değil sorunları 3 dakika içinde özetlemektir.