Lady Gaga ve Madonna'nın özel bilgileri çalındı

"EN İYİ UZMANLARLA ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Hukuk şirketinden yapılan açıklamada, “Siber saldırı mağduru olduğumuzu doğrulayabiliriz. Müvekkillerimize ve çalışanlarımıza bilgi verdik. Bu alanda çalışan dünyanın en iyi uzmanlarını işe aldık ve bu konunun üstesinden gelmek için günün her saatinde çalışıyoruz” denildi.