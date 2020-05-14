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  3. 14 Mayıs 2020 11:27

Lady Gaga ve Madonna'nın özel bilgileri çalındı

Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, Christina Aguilera, Bruce Springsteen ve Nicki Minaj gibi ünlülerin çalıştığı hukuk firması siber saldırıya uğradı. Ünlülerin özel bilgileri bilgisayar korsanlarının eline geçti.

Lady Gaga ve Madonna'nın özel bilgileri çalındı

Ünlüler, büyük bir bilgisayar korsanlığı saldırısıyla sarsıldı. Bir grup bilgisayar korsanı, aralarında Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, Christina Aguilera, Bruce Springsteen ve Nicki Minaj’ın yer aldığı ünlülerin hukuk şirketindeki özel bilgilerini çaldı.

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Lady Gaga ve Madonna'nın özel bilgileri çalındı

HUKUK ŞİRKET DOĞRULADI

Medya ve eğlence alanında çalışan Amerikalı hukuk şirketi Grubman Shire Meiselas & Sacks, siber saldırı skandalını doğruladı. Böylece hukuk şirketinin müvekkilleri olan ünlülerin özel bilgilerinin de başkalarının eline geçtiği bilgisini teyit etti.

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Lady Gaga ve Madonna'nın özel bilgileri çalındı

"EN İYİ UZMANLARLA ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Hukuk şirketinden yapılan açıklamada, “Siber saldırı mağduru olduğumuzu doğrulayabiliriz. Müvekkillerimize ve çalışanlarımıza bilgi verdik. Bu alanda çalışan dünyanın en iyi uzmanlarını işe aldık ve bu konunun üstesinden gelmek için günün her saatinde çalışıyoruz” denildi.

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Lady Gaga ve Madonna'nın özel bilgileri çalındı

Hukuk firmasından çalınan bilgiler arasında sözleşmeler, gizlilik anlaşmaları, email adresleri, telefon numaraları, özel yazışmalar yer alıyor.

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