Lady Gaga ve Madonna'nın özel bilgileri çalındı
Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, Christina Aguilera, Bruce Springsteen ve Nicki Minaj gibi ünlülerin çalıştığı hukuk firması siber saldırıya uğradı. Ünlülerin özel bilgileri bilgisayar korsanlarının eline geçti.
Ünlüler, büyük bir bilgisayar korsanlığı saldırısıyla sarsıldı. Bir grup bilgisayar korsanı, aralarında Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, Christina Aguilera, Bruce Springsteen ve Nicki Minaj’ın yer aldığı ünlülerin hukuk şirketindeki özel bilgilerini çaldı.
HUKUK ŞİRKET DOĞRULADI
Medya ve eğlence alanında çalışan Amerikalı hukuk şirketi Grubman Shire Meiselas & Sacks, siber saldırı skandalını doğruladı. Böylece hukuk şirketinin müvekkilleri olan ünlülerin özel bilgilerinin de başkalarının eline geçtiği bilgisini teyit etti.
"EN İYİ UZMANLARLA ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Hukuk şirketinden yapılan açıklamada, “Siber saldırı mağduru olduğumuzu doğrulayabiliriz. Müvekkillerimize ve çalışanlarımıza bilgi verdik. Bu alanda çalışan dünyanın en iyi uzmanlarını işe aldık ve bu konunun üstesinden gelmek için günün her saatinde çalışıyoruz” denildi.