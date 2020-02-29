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  3. 29 Şubat 2020 13:51

Ünlülerden koronaya karşı maskeli önlem

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ünlü isimler de maske takarak önlem almaya başladı. İşte ünlülerin maskeli pozları...

Ünlülerden koronaya karşı maskeli önlem

Selena Gomez

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Ünlülerden koronaya karşı maskeli önlem

Naomi Campbell

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Ünlülerden koronaya karşı maskeli önlem

Kim Kardashian

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Ünlülerden koronaya karşı maskeli önlem

Kate Hudson

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