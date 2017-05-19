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  3. 19 Mayıs 2017 11:59

Ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları

Ünlüler sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı böyle kutladı.

Ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları

Burcu Kara
"19 Mayıs bayramımız kutlu olsun. Milleti için canını veren,vatansever şehitlerimizin mekanı cennet olsun."

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Ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları

Sıla
“Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”

Mustafa Kemal Atatürk

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

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Ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları

Ata Demirer
"Bu denizlerde bu bayrağı açabilmemizi sağlayan ulu önderimiz Atatürk 'ü saygıyla ve özlemle anıyoruz"

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Ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları

Eda Taşpınar
"ATATÜRK çocuklarıyız..."

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