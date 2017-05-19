Ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları
Ünlüler sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı böyle kutladı.
Burcu Kara
"19 Mayıs bayramımız kutlu olsun. Milleti için canını veren,vatansever şehitlerimizin mekanı cennet olsun."
Sıla
“Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”
Mustafa Kemal Atatürk
"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."
Ata Demirer
"Bu denizlerde bu bayrağı açabilmemizi sağlayan ulu önderimiz Atatürk 'ü saygıyla ve özlemle anıyoruz"