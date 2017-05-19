Ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları

Sıla

“Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”



Mustafa Kemal Atatürk



"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

