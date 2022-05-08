Ünlülerin Anneler Günü paylaşımları: İşte ünlü isimler ve anneleri

Ece ERKEN



Eşini kaybettikten sonra annesi yanından hiç ayrılmayan Ece Erken ise paylaşımında "Hep yanımda oldun ne olursa olsun kimi zaman kahrımı çektin. anlaşamayız falan ama sensiz olmaz anneciğim iyi ki varsın, Allah'ım hep sağlık versin, kötü günlerini göstermesin. Annesini kaybeden herkese sabır diliyorum." dedi.