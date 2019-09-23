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  3. 23 Eylül 2019 13:51

Ünlülerin boyları sevenlerini şaşırttı

Serenay Sarıkaya sosyal medyadan verdiği pozlarla son zamanlarda gündemden düşmüyor. Güzelliği ve fiziği ile sosyal medyada büyük beğeni alan genç oyuncu her daim adından sıkça söz ettiriyor. 1 Temmuz 1991 yılında doğan ve uzun yıllar

Ünlülerin boyları sevenlerini şaşırttı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 177 CM

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Ünlülerin boyları sevenlerini şaşırttı

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Ünlülerin boyları sevenlerini şaşırttı

ARAS BULUT İYNEMLİ - 1.82 CM

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Ünlülerin boyları sevenlerini şaşırttı

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