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  3. 23 Nisan 2019 23:45

Ünlülerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Oktay Kaynarca, Müge Anlı, Engin Altan Düzyatan, Mehmet Ali Erbil, Kenan Doğulu, Kemal Sunal, Cem Yılmaz, Kayahan, Tansur Çiller, Başkan Erdoğan...İş, sanat, siyaset, sanat, spor ve müzik dünyasının önde gelen isimlerinin çocukluk halleri

Ünlülerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Basın İlan Kurumu siyaset, sanat, spor ve müzik dünyasının en tepesindeki isimlerin çocukluk fotoğraflarını, 23 Nisan dolayısıyla paylaştı.

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Ünlülerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı

İşte Başkan Erdoğan, Müge Anlı, Engin Altan Düzyatan ve siyaset, sanat, spor, müzik dünyasının önde gelen isimlerinin çocukluk halleri...

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Ünlülerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı

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Ünlülerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı

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