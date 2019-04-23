Ünlülerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı
Oktay Kaynarca, Müge Anlı, Engin Altan Düzyatan, Mehmet Ali Erbil, Kenan Doğulu, Kemal Sunal, Cem Yılmaz, Kayahan, Tansur Çiller, Başkan Erdoğan...İş, sanat, siyaset, sanat, spor ve müzik dünyasının önde gelen isimlerinin çocukluk halleri
Basın İlan Kurumu siyaset, sanat, spor ve müzik dünyasının en tepesindeki isimlerin çocukluk fotoğraflarını, 23 Nisan dolayısıyla paylaştı.
İşte Başkan Erdoğan, Müge Anlı, Engin Altan Düzyatan ve siyaset, sanat, spor, müzik dünyasının önde gelen isimlerinin çocukluk halleri...