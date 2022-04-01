Ünlülerin dekolte yarışı tam gaz devam! Selen Görgüzel çıtayı arşa çıkardı

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'la 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde tek celsede bitirdi. Sahnede iddialı kıyafetler tercih eden Görgüzel, son konserinde giydiği elbiseyle tüm dikkatleri üzerine çekti.