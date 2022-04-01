Ünlülerin dekolte yarışı tam gaz devam! Selen Görgüzel çıtayı arşa çıkardı
Geçtiğimiz günlerde Hamdi Alkan ile boşanan Selen Görgüzel, Kuruçeşme'de bir mekanda sahne aldı. Cesur sahne kıyafetiyle çıtayı arşa çıkan Selen Görgüzel, derin göğüs ve bacak dekolteli bir elbise giydi.
Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'la 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde tek celsede bitirdi. Sahnede iddialı kıyafetler tercih eden Görgüzel, son konserinde giydiği elbiseyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Selen Görgüzel, önceki akşam Kuruçeşme'deki konserinde modacı Rufat İsmail tasarımı iddialı bir kıyafet giydi.
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Görgüzel, bordo renkteki cesur göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Sahne pozlarını Instagram hesabından paylaşan şarkıcıya, "Gülşen'den daha cesursun" yorumları yapıldı.
İşte Görgüzel'in sahne kıyafeti...
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