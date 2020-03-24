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  3. 24 Mart 2020 10:26

Ünlülerin ev halleri

Gösteri dünyasının ünlü isimleri alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor

Ünlülerin ev halleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra ünlüler de evlerine kapandı.  Magazin dünyasının popüler simaları evlerinde çektikleri pozlarını Instagram'da paylaşarak #evdekal çağrısında bulunuyorlar... İşte o isimlerden bazıları...

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Ünlülerin ev halleri

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun koronavirüse karşı tedbir almamasını eleştiren Hülya Avşar, ev karantinasından görüntülerini paylaştı.  

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Ünlülerin ev halleri

Avşar, köpeğinin tüylerini tararken çektiği videosunu yayınladı.

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Ünlülerin ev halleri

Ünlü şarkıcının videosu kısa sürede 100 binden fazla kişi tarafından izlendi.  

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