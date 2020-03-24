Ünlülerin ev halleri
Gösteri dünyasının ünlü isimleri alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra ünlüler de evlerine kapandı. Magazin dünyasının popüler simaları evlerinde çektikleri pozlarını Instagram'da paylaşarak #evdekal çağrısında bulunuyorlar... İşte o isimlerden bazıları...
Geçtiğimiz günlerde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun koronavirüse karşı tedbir almamasını eleştiren Hülya Avşar, ev karantinasından görüntülerini paylaştı.