Ünlülerin korona partisi... Arka kapıdan kaçmaya çalıştılar
Şarkıcılar İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, oyuncular Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Youtuber Enes Batur, önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda bir arkadaşlarının doğum günü yemeğine katıldı.
Şarkıcılar İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, oyuncular Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Youtuber Enes Batur, önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda bir arkadaşlarının doğum günü yemeğine katıldı.
YASAKLARI HİÇE SAYDILAR
eyifli geçen yemekte şarkıcılar ve oyuncular, Covid-19 salgınına karşı alınan mekanların saat 21:00'a kadar açık olması yasağına aldırış etmeden sazlı sözlü eğlendiler.
ARKA KAPIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Olay yerine gelen polis ekipleri, yasak olmasına rağmen sazlı sözlü eğlence yapan İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan, Enes Batur ve partiye katılan yaklaşık 15 kişilik ekibe cezai işlem uyguladı.
Restoran çıkışında basın mensuplarının kendilerini beklediklerini öğrenen ünlü isimlerin, mekanı arka kapıdan terk etmeye çalışması dikkat çekti.