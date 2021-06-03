Ünlülerin korona partisi... Arka kapıdan kaçmaya çalıştılar

Şarkıcılar İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, oyuncular Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Youtuber Enes Batur, önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda bir arkadaşlarının doğum günü yemeğine katıldı.