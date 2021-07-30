Ünlülerin tatil halleri sosyal medyaya yansıdı
Pandemide normalleşme kararlarının gelmesi ve tatil sezonunun açılması ile birlikte ünlü isimler tatilde boy gösterdi. İşte ünlülerin yeni tatil pozları...
PAREOLU ÖNLEM
Şükran Ovalı, yaz sezonunu Çeşme’de açtı. Ünlü oyuncu önceki gün Biblos Resort Alaçatı’nın plajında görüntülendi. Arkadaşlarıyla güneşlenen Ovalı muhabirleri fark edince pareosunu giyip otelin içerisine geçti. ( Deniz BOY)
Bodrum’da tatil yapan Begüm Kütük, önceki gün Ortakent’te görüntülendi. Ünlü oyuncu, yeğeniyle denizde oyunlar oynarken objektife yansıdı. Eşi Erdil Yaşaroğlu’nun İstanbul’a gittiği ve oyuncunun 1 hafta ailesiyle tatil yapacağı öğrenildi. (Umut ÜNVER)
KUMSALDA AŞK!
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, tatil için Çeşme’yi tercih etti.Âşıklar geçen çarşamba plajda arkadaşlarıyla buluştu. Daha sonra baş başa vakit geçiren ikili, kumsalda uzun süre sohbet etti. Ardından Berk Oktay tek başına denize girdi, Yıldız Çağrı Atiksoy da ayaklarıyla su sıçratarak sevgilisiyle şakalaştı. (Deniz BOY)
SEVGİLİSİ GÖZÜNDEN
Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile çıktığı Meksika tatiline devam ediyor. Şarkıcı önceki gün Frida Kahlo Müzesi’ni gezdi. Çiçekli tacı ve rengarenk elbisesiyle sevgilisine poz veren Hadise, o kareleri sosyal medyada paylaştı.