Ünlülerin tatil halleri sosyal medyaya yansıdı

KUMSALDA AŞK!



Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, tatil için Çeşme’yi tercih etti.Âşıklar geçen çarşamba plajda arkadaşlarıyla buluştu. Daha sonra baş başa vakit geçiren ikili, kumsalda uzun süre sohbet etti. Ardından Berk Oktay tek başına denize girdi, Yıldız Çağrı Atiksoy da ayaklarıyla su sıçratarak sevgilisiyle şakalaştı. (Deniz BOY)