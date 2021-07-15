Ünlülerin tatil keyfi: Öpücüklere boğdu

İçimdeki Banu Alkan

Yeni sezonda “Yasak Elma” dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Ece Dizdar, tatil sezonunu Assos’ta açtı. Bikinili karesini Instagram hesabında paylaşan ünlü oyuncu, “Bakın içimdeki Banu Alkan’dır bu! Ya da ‘Yasak Elma’ uyum çalışması. Hiç bilemiyorum şu an” diye yazdı. Fotoğrafa birçok beğeni geldi.