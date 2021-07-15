Ünlülerin tatil keyfi: Öpücüklere boğdu
Sanat dünyasının ünlü isimleri Bodrum’da yazın keyfini çıkarmaya devam ediyor. İşte tatil beldesinden o kareler...
Denizde romantizm
“Kuruluş Osman” adlı dizide rol alan Burak Çelik, Rus model sevgilisi Maria Way ile Bodrum’da tatile çıktı. Çift önceki gün Yalıkavak’taki Miya Beach’te objektife takıldı. Sevgilisini kucağına alan Çelik onunla birlikte iskeleden denize atladı. Çelik ve Way’in romantik dakikaları objektife böyle yansıdı.
Kumsal öpücüğü
Ozan Dolunay, sevgilisi Pelinay Yiğit ile Çeşme tatiline devam ediyor. Âşıklar önceki gün Before Sunset adlı özel plajda görüntülendi. Denizden çıkan ikili kumsalda kısa yürüyüş yaptı. O sırada Dolunay, sevgilisine sarılıp dudağından öptü. (Deniz BOY)
Sezonu açtı
Deniz Çakır, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Ünlü oyuncu önceki gün Gümüşlük’teki bir mekanda arkadaş grubuyla görüntülendi. Çakır, denize girmek yerine arkadaşlarıyla sohbet ederek günü geçirdi.
Sezonu açtı
Deniz Çakır, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Ünlü oyuncu önceki gün Gümüşlük’teki bir mekanda arkadaş grubuyla görüntülendi. Çakır, denize girmek yerine arkadaşlarıyla sohbet ederek günü geçirdi.
İçimdeki Banu Alkan
Yeni sezonda “Yasak Elma” dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Ece Dizdar, tatil sezonunu Assos’ta açtı. Bikinili karesini Instagram hesabında paylaşan ünlü oyuncu, “Bakın içimdeki Banu Alkan’dır bu! Ya da ‘Yasak Elma’ uyum çalışması. Hiç bilemiyorum şu an” diye yazdı. Fotoğrafa birçok beğeni geldi.